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  4. Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: İki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: İki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

06.01.2021 07:56 | Son Güncelleme:
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Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: İki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde yapılan toplanma çağrıları sonrası Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır.

Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

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Değerli Hemşehrilerim,

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.

Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır.

Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

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