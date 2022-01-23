SON DAKİKA | İstanbul ve Tokat'ta yolcu otobüsleri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: İstanbul ve Tokat'ta yolcu otobüsleri kaza yaptı. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 yolcu yaralandığı belirtilirken, Tokat'taki kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İSTANBUL'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada şoför ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 10 yolcu yaralandı. Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

TOKAT'TAKİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

AMASYA'DA DA KAZA

Öte yandan sabah saatlerinde Adıyaman’dan Giresun yönüne giden Emrah K. yönetimindeki yolcu otobüsü Amasya merkez DSİ kavşağı civarında yağış sonucu karla kaplı yolda kontrolden çıkarak savruldu. Trafik levhasına çarparak durabilen otobüste maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki 35 yolcudan yaralanan 12 kişi ambulanslar ve itfaiye aracıyla yakında bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



