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  4. SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde patlama! Büyük panik yaşandı onlarca yaralı var, patlama anı kameraya böyle yansıdı

SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde patlama! Büyük panik yaşandı onlarca yaralı var, patlama anı kameraya böyle yansıdı

13.11.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'un simgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi! Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İstiklal Caddesi'ndeki patlama birçok bölgeden duyuldu. İlk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Patlama sonrası cadde kapatıldı. Polis ekiplerinin çevredeki incelemesinin sürdüğü ve kimsenin caddeye sokulmadığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde patlama! Büyük panik yaşandı onlarca yaralı var, patlama anı kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberine göre; Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın bir giyim mağazasının önünde meydana geldiği öğrenilirken, patlamanın şiddetiyle birlikte kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Görgü tanıkları çevredeki binaların camlarının patladığını belirtti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA | İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMADA 11 KİŞİ YARALANDI

Patlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

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