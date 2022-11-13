SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde patlama! Büyük panik yaşandı onlarca yaralı var, patlama anı kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberine göre; Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın bir giyim mağazasının önünde meydana geldiği öğrenilirken, patlamanın şiddetiyle birlikte kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Görgü tanıkları çevredeki binaların camlarının patladığını belirtti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA | İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMADA 11 KİŞİ YARALANDI

Patlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;



