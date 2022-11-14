Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu! 9 yaşındaki Ecrin Meydan, Türkiye'nin acısını daha katladı

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası gelen acı haberler Türkiye'yi kahretti. Bırakılan çanta içerisindeki bombanın patlatılması sonucu gerçekleştirilen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Yaralananların 50'si hastanelerden taburcu olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; son durumu aktarmak için kameraların karşısına geçti.

SON DAKİKA | İSTİKLAL'DEKİ PATLAMADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hain saldırının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.

Bakan Soylu "Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman’a kavuştular. Şehit oldular. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

9 YAŞINDAKİ ECRİN TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI

Hayatını kaybedenleri arasında 2013 doğumlu olan 9 yaşındaki Ecrin Meydan, Türkiye'nin acısını daha da katladı.

"YÜREĞİMİZ GELEN ACI HABERLE YANDI" DİYEREK DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda Bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yanık açıklamasında, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK PERSONELİ, AİLESİYLE İZİNİNİ GEÇİRMEK İÇİN ORADAYDI

Patlamada hayatını kaybedenler arasında bulunan Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli olduğu bildirildi. Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yaptığı aktarılırken İstanbul'a ailesiyle iznini geçirmek üzere gittiği öğrenildi.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan açıklamasının devamında yaralıların son durumu hakkında da bilgi veren, İçişleri Bakanı Soylu, yoğun bakımdaki 2 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamasının devamı şöyle;

"3 aile 2’şer kayıp ve yine 81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah’tan şifa diliyorum” dedi.



