HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Neden İstikal Caddesi seçildi? Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

Neden İstikal Caddesi seçildi? Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

14.11.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'ndeki patlama Türkiye'yi kahretti. 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırının arkasından ilk belirlemelere göre PKK/PYD terör örgütü çıktı. Bakan Soylu, "Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." derken, 26 Eylül'deki Mersin'deki hain saldırı akıllara geldi. Dr. Murat Aslan, İstiklal Caddesi'nin hedef olarak seçilmesine dikkat çekerken "Bir maksat var burada" diyerek açıkladı.

Neden İstikal Caddesi seçildi? Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. İstanbul'un birçok yerinden duyulan patlamayla birlikte ekipler hemen olay yerine gelirken, hemen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde patlamanın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz." dedi. Sabah saatlerinde kamerların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bombayı bırakan teröristin yakalandığını duyurdu.

istiklaldeki-patlama-ani-guvenlik-kamerasinda-ilk-tespit-birakilan-canta_7798_dhaphoto2

TERÖRİST AFRİN'DEN, TALİMAT KOBANİ'DEN

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı" diye konuştu. PKK/PYD terör örgütüne işaret eden Bakan Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası 26 Eylül'deki Mersin'deki hain saldırı akıllara geldi. 26 Eylül'de Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesindeki polisevinin girişinde yer alan bir polis kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin paramotorla Münbiç'ten geldikleri tepit edilmişti.

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı... Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

NEDEN İSTİKAL CADDESİ SEÇİLDİ?

Saldırıyla ilgili dikkat çeken detayları paylaşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan şu ifadeleri kullandı;

"Bu yapılan saldırı, sivillere yönelik olarak ve herhangi bir hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırı. Sivillerin zarar görmesini özellikle de sayı bakımından bu zararın yüksek düzeyde olmasını hedefleyen bir saldırı.

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı
İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu! İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Eğer Türkiye'nin en meşhur caddesinde Türkiye'yi hedef olarak alıyorsanız burada vereceğiniz mesaj büyük ihtimalle öncelikle Türk halkına yöneliktir. İkincisi turistik bir mekan olması nedeniyle dünya gündemine oturması muhtemel olan bir bölgede bu saldırı gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla etki bağlamında turistlerinde zarar görme ihtimali nedeniyle bence tamamen uluslararası bir terör saldırısında bahsetmek lazım.

Burada etkilenen en büyük husus Türk turizmidir. Çünkü olay olduğu anından itibaren dünyanın pek çok farklı köşesinden 'Bölgede zarar gören turist var mı?'sorularına yant arandı. 'Türk turizmin bundan etkilenme olasılığı nedir?' sorusu hemen gündem oldu.

Dolayısıyla bu tür saldırılarda kimin fayda sağladığına yönelik analizin çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Mersin'de biliyosunuz paramotorlarla Suriye'den kalkarak intikal ettile ve bir terör saldırısı gerçekleştirdiler. Şu an da İstanbul'un en meşhur yerinde bu saldırı gerçekleşiyor. Burada birazcık da Türk turizmine yönelik baltalama girişimi olduğunu düşünmek gerekiyor. Bir maksat var burada."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayaller kabusa dönüştü! 'Psikolojim bozuldu, hap kullanıyorum'Hayaller kabusa dönüştü! 'Psikolojim bozuldu, hap kullanıyorum'
İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...
Adaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara öndeAdaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara önde
Anahtar Kelimeler:
Mersin İstiklal Caddesi terör saldırısı bomba

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

Çalışma arkadaşımızı ve kızını kaybettik

Çalışma arkadaşımızı ve kızını kaybettik

Twitter ve Youtube erişim sorunu! O uygulama...

Twitter ve Youtube erişim sorunu! O uygulama...

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?

EGM'den patlamaya ilişkin açıklama

EGM'den patlamaya ilişkin açıklama

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Koreli bir kadına dönüşmüştü! Yeniden İngiliz bir adam olacak

Koreli bir kadına dönüşmüştü! Yeniden İngiliz bir adam olacak

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.