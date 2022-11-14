Neden İstikal Caddesi seçildi? Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. İstanbul'un birçok yerinden duyulan patlamayla birlikte ekipler hemen olay yerine gelirken, hemen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde patlamanın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz." dedi. Sabah saatlerinde kamerların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bombayı bırakan teröristin yakalandığını duyurdu.

TERÖRİST AFRİN'DEN, TALİMAT KOBANİ'DEN

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı" diye konuştu. PKK/PYD terör örgütüne işaret eden Bakan Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası 26 Eylül'deki Mersin'deki hain saldırı akıllara geldi. 26 Eylül'de Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesindeki polisevinin girişinde yer alan bir polis kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin paramotorla Münbiç'ten geldikleri tepit edilmişti.

NEDEN İSTİKAL CADDESİ SEÇİLDİ?

Saldırıyla ilgili dikkat çeken detayları paylaşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan şu ifadeleri kullandı;

"Bu yapılan saldırı, sivillere yönelik olarak ve herhangi bir hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırı. Sivillerin zarar görmesini özellikle de sayı bakımından bu zararın yüksek düzeyde olmasını hedefleyen bir saldırı.

Eğer Türkiye'nin en meşhur caddesinde Türkiye'yi hedef olarak alıyorsanız burada vereceğiniz mesaj büyük ihtimalle öncelikle Türk halkına yöneliktir. İkincisi turistik bir mekan olması nedeniyle dünya gündemine oturması muhtemel olan bir bölgede bu saldırı gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla etki bağlamında turistlerinde zarar görme ihtimali nedeniyle bence tamamen uluslararası bir terör saldırısında bahsetmek lazım.

Burada etkilenen en büyük husus Türk turizmidir. Çünkü olay olduğu anından itibaren dünyanın pek çok farklı köşesinden 'Bölgede zarar gören turist var mı?'sorularına yant arandı. 'Türk turizmin bundan etkilenme olasılığı nedir?' sorusu hemen gündem oldu.

Dolayısıyla bu tür saldırılarda kimin fayda sağladığına yönelik analizin çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Mersin'de biliyosunuz paramotorlarla Suriye'den kalkarak intikal ettile ve bir terör saldırısı gerçekleştirdiler. Şu an da İstanbul'un en meşhur yerinde bu saldırı gerçekleşiyor. Burada birazcık da Türk turizmine yönelik baltalama girişimi olduğunu düşünmek gerekiyor. Bir maksat var burada."

