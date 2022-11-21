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  4. Son dakika: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Son dakika: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

21.11.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK iltisaklı unsurlar tarafından Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması eylemi ile ilgili İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Son dakika: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Son dakika haberi... Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsveç

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