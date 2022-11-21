Son dakika: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK iltisaklı unsurlar tarafından Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması eylemi ile ilgili İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.