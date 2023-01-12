Son dakika: İsveç'te Türkiye aleyhtarı skandal eyleme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki: NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız

Son dakika haberi: İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı direkten sarkıtıp sergilediler. Skandal eylem sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, telefonla katıldığı televizyon yayınında, "Böyle bir ortamda, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın yaptığı açıklamadan satır başları:



"Bugünkü çirkin saldırı şunu gösteriyor: İsveç bizim hassasiyetimizi anlayabilmiş değil. Böyle bir ortamda, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Bu, Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşa karşı yapılmış bir eylemdir. İsveç'in, terör örgütüne yardım ettiği müddetçe NATO'ya girmesi ancak hayaldir."

İSVEÇ MECLİS BAŞKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG DESTEKÇİLERİNİN PROVOKASYONU

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekmişti.

