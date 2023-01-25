Son dakika | İsveç'teki skandala karşı İYİ Parti harekete geçti! Akşener cuma gününü işaret ederek duyurdu: "Samimilerse iktidar da destek versin"

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç'teki skandalın ardından partice harekete geçtiklerini açıkladı. Aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri İsveç-Danimarka vatandaşı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması infial yaratmıştı. Akşener, "Bu nefret suçunun gerçekleşmesine yol verdiği için İsveç hükümetini yargıya şikayet edeceğiz. İnanıyoruz ki AİHM bizi haklı bulacak. Hedefimize ulaşırsak İsveç'in kendi iç yasalarını yeniden tanzim etmesine vesile olacağız" dedi.
"BU AŞAĞILIK EYLEM FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK PAZARLANAMAZ"
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Biz İYİ Parti olarak bir adım atıyoruz. Bu adım, İsveç Savunma Bakanının ülkemize gelişini ertelemekten çok daha sonuç odaklı. Az önce de söyledim, bu aşağılık eylem fikir özgürlüğü olarak pazarlanamaz. Bu tablo karşısında biz de İsveç'te İYİ Parti gönüllülerimizden birini harekete geçirdik. Cuma günü failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu nefret suçunun gerçekleşmesine yol verdiği için İsveç hükümetini yargıya şikayet edeceğiz. İnanıyoruz ki AİHM bizi haklı bulacak. Hedefimize ulaşırsak İsveç'in kendi iç yasalarını yeniden tanzim etmesine vesile olacağız. İşte örnek yol budur. Gerçekten samimiler ise iktidar ile ortaklarının da başvurumuza destek vermesini bekliyoruz.
"SEN BOSTAN KORKULUĞU MUSUN SAYIN ERDOĞAN?"
- Sinan Ateş'e karşı aşağılık bir suikast düzenlendi. Bu elim olaya Ateş ailesinin talebi üzerine siyaseti bulaştırmak istemedim. Güvenlik güçlerimizin olayın aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağıma inandım. Suikastın üzerinden geçen 26 günün ardından görüyorum ki bu olay artık aileyi aşmış ve devlet yönetiminde ciddiyetin ne kadar kaybolduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sayın Erdoğan, senin yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor? Mesuliyet senin Erdoğan. Bunu herkesin gözü önünde yaptılar ve şimdi de devletin gücünü kullanarak gerçek failleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Her zaman olduğu gibi yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor, savcılar değiştiriliyor, bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun sayın Erdoğan? Kendine gel. Sinan Ateş'in dayısı diyor ki 'Yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yeğenimin katilini bulun.' Senelerce sana oy verip her derdini yerine getirmiş seçmeninin yeğeninin katilini bulmak Devlet Başkanı olarak görevin sayın Erdoğan, görevin! Ben başkasını bilmem sayın Erdoğan, 2017'deki referandumdan sonra 2018'deki seçimler sonrası bu ülkenin tek hakimi sensin, kanun da sensin, adalet de sensin, her şey sensin. Onun için diyorum ki sen bostan korkuluğu musun? Görevini yerine getir Erdoğan.
"NEBATİ BAKAN'I ŞİMDİDEN UYARIYORUM"
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Hem enflasyonla mücadeleyi hem de TL'yi aynı anda hedefleyemezsiniz. Birini öncelemeniz gerekir. TL'nin değersiz olmasını savunuyorsanız 'Yaşasın enflasyon' demeniz lazım ki zaten siz düpedüz bunu savunuyorsunuz. Nebati Bakan'ı şimdiden uyarıyorum; rahata fazla alışmayın, patronunuza fazla güvenmeyin. Ekonomimizde tahribat konusunda 'bay kriz'in ilk suç ortağı siz değilsiniz. Emin olun 'bay kriz' sizler olmadan bunu başaramazdı. Yolun sonu geldi, sandık ufukta göründü, millete hesap verme gününe çok az kaldı.
- Sayın Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı, yani yeniden bir erken seçim yaşayacağız. Her ne kadar kendisi 'erken seçim' demese, lafı çevirmeye çalışsa da bu bariz bir şekilde erken seçimdir. Bize 'Seçim vaktinde olacak' diye nutuk atanlar bu kadar az bir süre kala karar aldılar çünkü gençlerden korkuyorlar.