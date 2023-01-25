Son dakika | İsveç'teki skandala karşı İYİ Parti harekete geçti! Akşener cuma gününü işaret ederek duyurdu: "Samimilerse iktidar da destek versin"

Hem enflasyonla mücadeleyi hem de TL'yi aynı anda hedefleyemezsiniz. Birini öncelemeniz gerekir. TL'nin değersiz olmasını savunuyorsanız 'Yaşasın enflasyon' demeniz lazım ki zaten siz düpedüz bunu savunuyorsunuz. Nebati Bakan'ı şimdiden uyarıyorum; rahata fazla alışmayın, patronunuza fazla güvenmeyin. Ekonomimizde tahribat konusunda 'bay kriz'in ilk suç ortağı siz değilsiniz. Emin olun 'bay kriz' sizler olmadan bunu başaramazdı. Yolun sonu geldi, sandık ufukta göründü, millete hesap verme gününe çok az kaldı.