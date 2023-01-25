SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındı

Son dakika haberi: Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle alakalı flaş bir gelişme yaşandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, daha önce 2 kez gözaltına alınan Tolgahan D. yeniden gözaltında. Ayrıca, biri avukat 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Sinan Ateş cinayetine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN 'SİNAN ATEŞ' AÇIKLAMASI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sinan Ateş cinayetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener "Sinan Ateş'e karşı aşağılık bir suikast düzenlendi. Bu elim olaya Ateş ailesinin talebi üzerine siyaseti bulaştırmak istemedim. Güvenlik güçlerimizin olayın aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağıma inandım. Suikastın üzerinden geçen 26 günün ardından görüyorum ki bu olay artık aileyi aşmış ve devlet yönetiminde ciddiyetin ne kadar kaybolduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sayın Erdoğan, senin yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor?" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Akşener "Mesuliyet senin Erdoğan. Bunu herkesin gözü önünde yaptılar ve şimdi de devletin gücünü kullanarak gerçek failleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Her zaman olduğu gibi yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor, savcılar değiştiriliyor, bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun sayın Erdoğan? Kendine gel." dedi.

Akşener "Sinan Ateş'in dayısı diyor ki 'Yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yeğenimin katilini bulun.' Seçmeninim senelerce sana oy verip her derdini yerine getirmiş seçmeninin yeğeninin katilini bulmak Devlet Başkanı olarak görevin sayın Erdoğan, görevin! Ben başkasını bilmem sayın Erdoğan, 2017'deki referandumdan sonra 2018'deki seçimler sonrası bu ülkenin tek hakimi sensin, kanun da sensin, adalet de sensin, her şey sensin. Onun için diyorum ki sen bostan korkuluğu musun? Görevini yerine getir Erdoğan." şeklinde konuştu.



