Son dakika: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama! Türkiye ile birlikte Brüksel'de görüşülecek

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

BLİNKEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Türkiye'nin endişeleri Finlandiya ve İsveç tarafından NATO'nun aracılığıyla çözülecek." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye’nin itirazı devam ederken iki ülkeden heyetler geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Washington'da bir araya gelmişti.

Haavisto kendisinin de son dönemde iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Biz Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin endişelerini ciddiye alıyoruz. Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

