SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası! Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti

Son dakika haberine göre İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifasını duyurdu. Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Arslan istifa açıklamasında “Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Yavaş’ı çocukluğumdan beri tanırım. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir” ifadelerini kullandı.

İSTİFASI CEBİNDE DEMİŞTİ

Gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı bir canlı yayında, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi vermişti.

Hacır "Yüksel Arslan acaba 1-2 gün içerisinde istifa edecek mi? Ankara’da ben 3-4 ayrı kaynakla konuştum, Yüksel Arslan’ın istifası cebinde. Hatta yarın bile istifa edebileceği söyleniyor" ifadelerini kullanmıştı.





