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  4. SON DAKİKA | İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

SON DAKİKA | İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

06.03.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'una yetkili iki cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisini sunduğunu açıkladı. Söz konusu öneri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilecek. Öte yandan Zorlu, İYİ Parti lideri Akşener'in masaya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de soruya yanıt verdi.

SON DAKİKA | İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

Son dakika: Millet İttifakı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı kritik toplantı öncesi sürpriz gelişmeler yaşandı. Saat 15.00'te başlayacak 5 liderin toplantısı öncesi Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezinde Meral Akşener ile görüştü. Görüşmenin ardından ise yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ver Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürdaş Zorlu çok önemli bir açıklamada bulundu.

SON DAKİKA | YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA YARDIMCILIK TEKLİFİ

Zorlu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Bildiğiniz gibi 13. cumhurbaşkanının belirlenmesi süreci, 2 Mart'taki toplantının ardından sayın genel başkanımız daha önce mutabık kaldığımız istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeveyle müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden sayın genel başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir öneriyle millet ittifakına önerisini sunmuştur. Sayın büyükşehir belediye başkanlarımız 2018'de işbirliğiyle büyük bir başarı yakalamış başkanlarımız ziyaret etti. İki isme cumhurbaşkanı yardımcılığı önerildi.

AKŞENER MASAYA DÖNECEK Mİ?"

Akşener'in de bugünkü ittifak toplantısına katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

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