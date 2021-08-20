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  4. Son Dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Son Dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

20.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı düzenlendi.

Halk TV’de İpek Özbey’in konuğu olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy’deki stüdyodan ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

İYİ Parti yetkilileri Kavuncu’nun durumunun iyi olduğunu, polisin konuyla ilgili kendilerinden bilgi aldığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Saldırganın, Halk TV önünde gerçekleştirdiği saldırının ardından Bakırköy Özgürlük Meydanı’na doğru yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

bugra kavuncu

KAVUNCU'DAN İLK AÇIKLAMA

Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Partili Kavuncu "Ben iyiyim. Allaha şükür bir şeyim yok. Zaman zaman tehditler oldu. Alçakça itiraflar oluyor bunlardan da etkilenen oluyor. Bunu münferit bir olay olarak görmek gerekiyor. 'Bunlar daha iyi günleriniz' diyen Cumhurbaşkanı'nın bunun nelere yol açabileceğini herkesin idrak ediyor olması lazım. Bu Türkiye hepimizin." ifadelerini kullandı.

kavuncu

SALDIRI İLK DEĞİL

Halk TV programcısı Levent Gültekin de program çıkışı Bakırköy'de saldırıya uğramış, geçtiğimiz günlerde de orman yangınları devam ederken Muğla'daki Halk TV'nin canlı yayınına baskın yapılmıştı.

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CHP'DEN DESTEK MESAJI

Saldırı ile ilgili siyasilerden tepki mesajları geldi:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız! Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun” ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Buğra Kavuncu'ya yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, bu çirkin saldırının fail ya da faillerinin en kısa sürede yargı önünde hesap vermelerini diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı @SBugraKavuncu'ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İYİ Parti
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