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  4. SON DAKİKA | İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan istifa kararı! 'AK Parti, MHP, Saadet Partisi ile ittifak olabilir' açıklaması gündem olmuştu

SON DAKİKA | İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan istifa kararı! 'AK Parti, MHP, Saadet Partisi ile ittifak olabilir' açıklaması gündem olmuştu

02.11.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, "Derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım" ifadelerini kullanırken, istifa kararını İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bildirdiğini belirtti.

SON DAKİKA | İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan istifa kararı! 'AK Parti, MHP, Saadet Partisi ile ittifak olabilir' açıklaması gündem olmuştu

Son dakika: Yerel seçim öncesi İYİ Parti'de sürpriz bir istifa yaşandı. Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ‘görüş ayrılıkları’ nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Twitter (X) platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti.

Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."

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İTTİFAK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek, “Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)


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Eskişehir İYİ Parti son dakika

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