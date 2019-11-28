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Son dakika: İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade edilmesiyle ilgili olarak "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." açıklamasını yaptı. Ayrıca Bakan Soylu, İzmir'de bir Alevi ailenin evinin işaretlenmesi ilgili olarak "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek." diye konuştu.

Son dakika: İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de düzenlenen “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum” konulu çalıştaya katıldı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Bakan Soylu şunları söyledi:

"370 BİN SURİYELİ ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜ"

"Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.

"ARALIK BAŞINDA ÜLKELERİNE GÖNDERİYORUZ"

11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

(İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi) O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek."


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Anahtar Kelimeler:
süleyman soylu DEAŞ İçişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Sayın bakanım gerçek bir vatansever. Allah senden razı olsun
İçişleri ,Emniyet ; bunu yapan her kimse bulup ortaya çıkartır. Bugün atıp tutanlarda ; kurdukları Entrika, attıkları iftira ellerinde patlayınca nasıl "Konuyu kapatalım Partimiz yıpranıyor" deyip sıyırmaya çalışıyorsa; o günde "konuyu kapatalım" diyecektir
adamsın reis
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