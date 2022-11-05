Son dakika: İzmir'de deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan 4.9'luk depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. Depremin çevre illerden de hissedildiği açıklandı. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada depremin merkezi Buca büyüklüğü ise 3.7 olarak duyuruldu.
Son dakika: İzmir'de korkutan deprem. Öğle saatlerinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildi. 16.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
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