Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (Karaburun'da deprem)

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.
AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
5.1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 4.8 ve 4.7 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.
Son bir saat içinde Karaburun artçı sarsıntılarla beraber tam 10 kez sallandı. Yaşanan depremler Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi.
İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karaburun'daki depremler sonrası yaptığı ilk açıklamada "Deprem sonrası tüm birimlerimiz seferber edildi" dedi.
Kızılay, deprem ile ilgili "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." açıklamasını yaptı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. #Deprem #İzmir pic.twitter.com/mdJ8GQbCt9— Türk Kızılay (@Kizilay) February 1, 2021
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremler sonrası yaptığı açıklamada "Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
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