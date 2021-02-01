Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (Karaburun'da deprem)

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

5.1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 4.8 ve 4.7 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Son bir saat içinde Karaburun tam 10 kez sallandı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karaburun'daki depremler sonrası yaptığı ilk açıklamada "Deprem sonrası tüm birimlerimiz seferber edildi" dedi.

Kızılay, deprem ile ilgili "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." açıklamasını yaptı.