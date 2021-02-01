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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (Karaburun'da deprem)

01.02.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (Karaburun'da deprem)

Son dakika haberine göre İzmir'de art arda depremler meydana geldi. Saat 08:03'te Karaburun'da 4.1 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 08:46'da 5.1, 08:47'de 4.8 ve 09:00'da 4.7 olmak üzere peş peşe 10 deprem yaşandı. Art arda yaşanan depremlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklamalar geldi. İşte İzmir Karaburun'da yaşanan depremlerle ilgili son durum...

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

5.1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 4.8 ve 4.7 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Son bir saat içinde Karaburun tam 10 kez sallandı.

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CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karaburun'daki depremler sonrası yaptığı ilk açıklamada "Deprem sonrası tüm birimlerimiz seferber edildi" dedi.

Kızılay, deprem ile ilgili "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." açıklamasını yaptı.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremler sonrası yaptığı açıklamada "Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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