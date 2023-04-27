Son dakika! İzmir'deki lüks sitede yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Son dakika: İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

BELEDİYE BAŞKANI ENGİN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi.



Engin, "Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok, inşallah olmayacak. Bizim bulunduğumuz bölgedeki ambulanslara ulaşan bir şey yok." dedi. (İHA-AA)



