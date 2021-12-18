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  4. Son Dakika: İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! 45 yaralı var

Son Dakika: İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! 45 yaralı var

18.12.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk açıklama İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den geldi. Vali Köşger, can kaybı olmadığını, işçilerin hafif şekilde yaralandığını belirtti. Maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerinden görüntüler de geldi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yaralı sayısının 45 olduğunu duyurdu. Öte yandan Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Maden ocağındaki göçük sonrası son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, daha önce 22 kişi olarak duyurulan yaralı sayısını 45 olarak düzelttiklerini belirtti. Yaşanan olayda can kaybı olmazken yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Son dakika bilgisine göre göçük altında kalan kimse yok.

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SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağında meydana gelen göçükte yaralı sayısının 45 olduğunu duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren kömür ocağında göçük meydana geldiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Vali Köşger de Twitter hesabından son yaptığı paylaşımda "Yaralı sayısı Sağlık Bakanımızca 45 olarak düzeltilmiştir." açıklamasını yaptı.

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BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de olay sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Dönmez şu ifadeleri kullanmıştı:

"İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

FAHRETTİN KOCA: YARALANMALAR HAFİF DÜZEYDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı önceki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İzmir Kınık’taki bir maden ocağında, patlama sonrası meydana gelen göçükte 9 kişi yaralanmış, yaralılar 8 Acil Ambulansla hastanelere nakledilmiştir. İlk tespitlere göre yaralanmalar hafif düzeydedir. İzmir’e, bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

MADEN İŞLETMECİSİ POLYAK EYNEZ ENERJİ ÜRETİM MADENCİLİK'TEN AÇIKLAMA

Maden işletmecisi Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamada "İzmir’in Kınık İlçesi sınırlarında, Soma Havzasında bulunan Yeraltı Linyit Madenimizde 18/12/2021 tarihinde saat 20.40’da ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır. Yaralılara acil şifalar, tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Arkadaşlarımızın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğimizi, kamuoyuna arz ederiz" denildi.

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İZMİR KINIK'TAKİ MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜK SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Allah'm sen yardım et
ALLAH işçileri korumuş geçmiş olsun tüm çalışanlara teknoloji gelişti bitirin şu ğöçük işini artık
Allah,a şükürler olsun

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