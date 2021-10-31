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  4. Son Dakika: Japonya'da trende dehşet! İlk önce yolculara saldırdı ardından vagonu ateşe verdi

Son Dakika: Japonya'da trende dehşet! İlk önce yolculara saldırdı ardından vagonu ateşe verdi

31.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam, 1'i ağır 15 kişiyi yaraladı. Daha sonra içinde bulunduğu vagonu ateşe veren saldırgan emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika: Japonya'da trende dehşet! İlk önce yolculara saldırdı ardından vagonu ateşe verdi

Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende, bir adam bıçakla yolculara saldırdı. Saldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti.

VAGONU ATEŞE VERDİ

Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi. Kyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.

Kaynak: AA

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Japonya
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