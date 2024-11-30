SON DAKİKA | Kahramanmaraş'a stadyum ve hastane müjdesi veren Erdoğan, CHP'ye yüklendi: "Elinizden tutan mı var?"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
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Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Kongremizden önce size hem teşekkür edelim dedik hem de deprem konutlarımızın açılışını yapalım dedik. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
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Türkiye 6 Şubat'ta en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.
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Şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz. Hatay'da 130 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmiştik, şimdi de 155 bininci anahtarı teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hatay 5900, Malatya 2313, Adıyaman 6912, Gaziantep 257, Diyarbakır 674, Adana 668, Şanlurfa 2929, Elazığ 1407 ve Kahramanmaraş'ta 3499 olmak üzere toplam 24559 yuvamızı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz.
- Bugün burada, 155 bin yeni konutu teslim etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Konutlarda oturacak tüm ailelerimize Rabbim bereket, huzur ihsan eylesin.
- Sayın Özel çıkmış 'Deprem konutları 10 yılda bitmez diyor' bu gibi iddiaları ortalığa boca ediyor. Sayın Özel'e soruyorum siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Allah aşkına deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Bölücü terörden dolayı el çektirilen şahsın kapısında nöbetten tutmak dışında ne yaptınız? Bak biz bugün sözlerimizden birini daha tutuyoruz.
"BEDAVA KONUT DAĞITIYORDUNUZ! ELİNİZDEN TUTAN MI VAR? BUYURUN YAPIN"
- Eski genel başkanları meydanlarda seçim öncesi bedava konut vaatleri dağıtıyordu. Madem bedava veriyordunuz, belediyeleriniz aracılığıyla yapsanıza. Elinizden tutan mı var? Buyurun hadi yapın.
"'OĞLUM' DEDİĞİ KİM VARSA BÖĞRÜNE İLK FIRSATTA HANÇERİ SAPLADI"
- Sayın kardeşlerim, bunlar yapamazlar. Bunların hizmet gibi bir dertleri yok. Tek bildikleri algı yapmak. Bir de şişirilmiş fiyatlarla konser düzenlememek. İş yolsuzluğa gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz. Bunların devrik genel başkanı, 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki bu zat hem seçim hem kurultay sandığının altında kaldı. 'Oğlum' dediği kim varsa bunun böğrüne ilk fırsatta hançeri sapladı. Bunlar depremden etkilenen il sayısını sorsan inanın bilmezler.
KAHRAMANMARAŞ'A 1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ
YENİ STADYUM MÜJDESİ
- Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Muhteşem bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşaa edeceğiz. Yüzme havuzundan, spor salonlarına kadar her şey olacak. Spor tesisimiz Maraş halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır