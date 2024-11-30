SON DAKİKA | Kahramanmaraş'a stadyum ve hastane müjdesi veren Erdoğan, CHP'ye yüklendi: "Elinizden tutan mı var?"

Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Kongremizden önce size hem teşekkür edelim dedik hem de deprem konutlarımızın açılışını yapalım dedik. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

Şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz. Hatay'da 130 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmiştik, şimdi de 155 bininci anahtarı teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hatay 5900, Malatya 2313, Adıyaman 6912, Gaziantep 257, Diyarbakır 674, Adana 668, Şanlurfa 2929, Elazığ 1407 ve Kahramanmaraş'ta 3499 olmak üzere toplam 24559 yuvamızı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz.