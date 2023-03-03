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  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi

03.03.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika deprem haber: Kahramnmaraş'ta kısa süreli panik yaratan bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

afad

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

AFAD'dan yeni uygulama! Adrese göre deprem tehlikesi görülebilecek AFAD'dan yeni uygulama! Adrese göre deprem tehlikesi görülebilecek


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