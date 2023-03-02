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Türkiye'de bir ilk: AFAD'dan yeni uygulama! Adrese göre deprem tehlikesi harita üzerinde görülebilecek

02.03.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketlerinin ardından herkesin merak ettiği konu, oturduğu evin fay hattı üzerinde olup olmadığı. AFAD, yeni duyurduğu bir uygulama ile herkesin merak ettiği bu soruya yanıt bulabileceğini duyurdu. E-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapılan "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" ile herkes yaşadığı yerdeki deprem tehlikesi durumunu öğrenebilecek. İşte yeni uygulamanın detayları...

Türkiye'de bir ilk: AFAD'dan yeni uygulama! Adrese göre deprem tehlikesi harita üzerinde görülebilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) internet uygulamasına dönüştürülen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" üzerinden ülke genelinde herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğrenilebiliyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.

E-DEVLET BİLGİLERİYLE GİRİŞ YAPILIYOR

Buna göre "tdth.afad.gov.tr/TDTH/" linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor. Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.

AA

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