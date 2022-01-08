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  4. Son Dakika: Kavga eden liselilere esnaf müdahalesi! Sopayla kovaladı

Son Dakika: Kavga eden liselilere esnaf müdahalesi! Sopayla kovaladı

08.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır'da otobüs durağında kavga eden lise öğrencisi iki gruba, bölgedeki bir esnaf, elindeki sopayı sağa sola sallayarak müdahale etti. Yoldan geçen motokurye durup esnafı sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar!

Son Dakika: Kavga eden liselilere esnaf müdahalesi! Sopayla kovaladı

Son dakika haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencisi iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Yumruklaşan gruptakilerden bazıları yanlarındaki bıçakları çekti. Bu sırada bölgede esnaflık yapan bir kişi, elindeki sopayla öğrencilere müdahale etti.

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Olayı görüp duran motokurye, sopayı sağa sola sallayan esnafı sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kavganın ardından polis ekipleri, bir süre tedbir amaçlı bölgede bekledikten sonra ayrıldı.

DHA

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