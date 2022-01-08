Son Dakika: Kavga eden liselilere esnaf müdahalesi! Sopayla kovaladı

Son dakika haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencisi iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumruklaşan gruptakilerden bazıları yanlarındaki bıçakları çekti. Bu sırada bölgede esnaflık yapan bir kişi, elindeki sopayla öğrencilere müdahale etti.

Olayı görüp duran motokurye, sopayı sağa sola sallayan esnafı sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kavganın ardından polis ekipleri, bir süre tedbir amaçlı bölgede bekledikten sonra ayrıldı.

DHA

