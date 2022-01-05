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Son Dakika: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

05.01.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi. Hacılar ilçesinde üniversite öğrencilerinin taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Son Dakika: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Kayseri'de çok sayıda yaralının ve ilk belirlemelere göre 1 ölünün olduğu bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

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1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

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Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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