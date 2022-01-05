Son Dakika: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Kayseri'de çok sayıda yaralının ve ilk belirlemelere göre 1 ölünün olduğu bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor. (İHA/AA)
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