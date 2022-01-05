Son Dakika: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Kayseri'de çok sayıda yaralının ve ilk belirlemelere göre 1 ölünün olduğu bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor. (İHA/AA)



