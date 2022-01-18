SON DAKİKA: Kayseri depremi sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı! Gece yarısı beşik gibi sallandılar (Son depremler)

Son dakika deprem haberleri... Kayseri'de gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı. Kayseri'de depremi yakından hisseden kişiler sıcağı sıcağına ajans mikrofonlarına konuşurken yaşadıkları panik ve korkuyu anlattı. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre ilk belirlemelere göre olumsuz bir tablo söz konusu değil. Son depremler listesi...

SON DAKİKA: KAYSERİ'DEKİ DEPREM SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA! 'SAHA TARAMASI...'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİ'DE ÇOK SAYIDA ARTÇI DEPREM

AFAD’dan alınan bilgi göre, ana depremin olduğu saatten 05.23’e kadar ilçede 21 artçı sarsıntı meydana geldi.

"DEPREMİ ÇOK KÖTÜ HİSSETTİK"

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan’a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, “Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik” dedi.

EVLERDE HASAR VAR

Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.

Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ BİR HABER YOK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Kayseri'den ilk görüntüler;





