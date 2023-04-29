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  4. Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar kardeşler açıklaması: O fotoğrafı paylaşmıyorum, benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar kardeşler açıklaması: O fotoğrafı paylaşmıyorum, benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

29.04.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu "Bayraktarlar'ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu daha önce de anlattım. Beni dinlememişler belli ki. Rahmetli babalarını İkitelli'de ziyaret etmiştim, sıkıntılarını anlattılar. Projeleriyle birlikte fotoğraflar çektirdik. Fotoğrafları paylaşmıyorum çünkü aileden izin almadığım için. Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginde olacaklar." dedi.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar kardeşler açıklaması: O fotoğrafı paylaşmıyorum, benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'nin CHP Genel Merkezi'nden gerçekleştirdiği canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"İvme nasıl? Emek ve Özgürlük İttifakı desteğinden sonra kendinizi daha avantajlı görüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin oyuna talibiz kim oy verirse memnun oluruz. Bizim görüşümüz düşüncelerimiz ve hükümet programımız belli. Cumhur İttifakı'nın bir hükümet programı yok. Bir partiyi dışlıyorlar tamamen. Bu parti olmasın diyorlar. HÜDA-PAR için söylüyorum bunu reddediyorlar. Liderler bir araya geliyor bunu dışlıyorlar. Fotoğraf karesine almıyorlar böyle bir ittifak olur mu?" ifadelerini kullandı.

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"HDP İLE PAZARLIK YAPMADIK"

"Milli İstihbarat Teşkilatı emrinde. Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devletin yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Ben bu sorumluluğu üstleniyorum. Görüşsek ben bunu açıklardım ama yok öyle bir şey. Pazarlık falan yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başıma gidip pazarlık yapmam gibi akıl dışı bir durum olabilir mi? Biz beraber adım atıyoruz beraber karar veriyoruz. Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu. Allah onlara akıl fikir versin. Ülke için ne yaparız düşünmüyorlar da bizimle uğraşıyorlar. Biz sandığa gidip oy kullanan her vatandaşın oyuna talibiz."

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"SÖZÜM VAR, 3 AY İÇİNDE AVRUPA'YA VİZE KALKACAK"

"Ne pahasına olursa olsun sözüm var. 3 ay içinde Avrupa'ya vize kalkacak. Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Hollanda'da işçilerimiz var. O ülkede hangi demokratik standartlar varsa ülkemize getireceğiz. Getirdikten sonra AB'ye 'verdiğin sözü' tut diyeceğiz"

"ERDOĞAN DA DAVET ETMİŞTİ, O ZAMAN CIA FALAN YOKTU"

Atatürk Havalimanı ve Haluk Bayraktar ile olan polemikle ilgili de açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "2022 Ekim'de Atatürk Uzay ve Havacılık Merkezi.Yeni değil. Hazırlayan Doç. Dr. Devrim Akgündüz. MIT ve İngiltere'ye yüksek teknolojiyi ülkemize getirebilmek için gittim. Orada bu işte çok iyi olan bizim insanlarımız var. Eren ve Fatih Özmen var. Bunlar uzay konusunda teknolojileri müthiş geliştirmişler. Elon Musk'tan sonra ABD'nin 2 numaralı şirketi bu konuda. Bunlar ticari şirket güçleri varsa mal yapıp satarlar. 'CIA'ye mal satıyor' diyorlar şirket bu satar. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın bir çok yerinden alet alıyor mu alıyor. Ne yapacağız bu şirketleri mi suçlayacağız? Eren ve Fatih Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Yurt dışına gidenlerin tamamını yerli ve milli olmaktan çıkarıyor musunuz? Bunu açıkladıktan sonra NASA'da çalışan bir Türk'le konuştum. 'Bunu yapın, gelip ülkeme çalışacağım' diyor. Erdoğan da zaten bunu davet etmişti. O zaman CIA falan yoktu." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK HAVALİMANI UÇUŞLARA AÇIK OLACAK"

"Türkiye'de uzay sanayileri konusunda Atatürk Havalimanı'nda uçaklar yine inip kalkacak. Uçuşlara açık olacak ama orada hangarlar olacak, bilimsel ve uzay araştırmaları yapılacak. Son derece nitelikli insanlar gelecek. Ben Türkiye'de şampiyonlar ligi kuracağım diye söz verdim. Dünyanın en saygın, bilimde ve teknolojide öne çıkmış insanları. Candan Dağdeviren kanser araştırmaları konusunda devletin iftihar etmesi gereken isim."

"BAYRAKTARLAR DA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE YERİNİ ALACAK"

"Ben Bayraktar kardeşlerin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu daha önce de anlattım. Beni dinlememişler belli ki. Rahmetli babaları İkitelli'deki fabrikada çalışırken ziyaret ettim, sıkıntılarını anlattılar. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Hazırladıkları projelerle birlikte fotoğraflar çektirdik. Fotoğrafları paylaşmıyorum çünkü aileden izin almadığım için. Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginde olacaklar. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz. Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam. Bütün bunları parti devleti içinde yaptılar. Ben bir önceki Teknofest'e de gittim son derece başarılı çalışmalar vardı. Pırıl pırıl gençler vardı. Keşke kendileri de beni orada karşılasaydı. Ben haber verdim 'gellmek istiyorum' dedim. Büyük bir ihtimalle çekindi ve kendisi ayrıldı. Bakan veya bakan yardımcısı bizi aldı, gezdirdi."

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"REKABET OLMASI LAZIM"

"Kızılelma mı yaparsın, başka bir şey mi yaparsın bilmiyorum. Bu ülkenin güçlü savunma sanayine ihtiyacı olduğunu bilen birisiyim. Savunma sanayinin devlet için yapılması lazım. Bu güvenliğin coğrafyamızda önemini bilen insanım. Bunu yapıyorsanız tank palet fabrikasını Katar'a vermemeleri lazım. Alacağız o fabrikayı Katar'dan. ODTÜ'de bazı bölümler açılmasına izin vermediler. Rekabet olması lazım. İHA'yı başka firmalar da yapıyor. 'Hayır sen öğretme ben öğreteceğim' demek olmaz. Bugün ASELSAN, HAVELSAN 1980'li yıllarda kuruldu. Rahmeli Özal savunma sanayi fonunu kurdu. Devlet dediğiniz budur. 'Efendim ben İHA yaptım sen karşı çıktın' Yok kardeşim 1 tane değil 10 tane yap. Türkiye'de çip üreten firma var mı? Bilmezler. Ben gittim Bursa'da o firmayı da gezdim. Ama onlar bilmezler."

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