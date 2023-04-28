HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a yanıt: 'Siz ailece bizim için çok değerlisiniz'

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a yanıt: 'Siz ailece bizim için çok değerlisiniz'

28.04.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar'ın sözlerine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a yanıt: 'Siz ailece bizim için çok değerlisiniz'

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" paylaşımı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HALUK BAYRAKTAR'A YANIT: 'SİZ AİLECE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ'

Bu sözlere Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_b490bc82cdf4a5dcdf39cb7a16adb961


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptıkları dehşete düşürdü! Gören telefona sarıldıYaptıkları dehşete düşürdü! Gören telefona sarıldı
Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırıHırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırı
Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçtiSeçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı Baykar haluk bayraktar

En Çok Okunan Haberler

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

İzmir'deki lüks sitede büyük yangın: Balkondan atlayanlar var! 7 saatin ardından kontrol altına alındı

İzmir'deki lüks sitede büyük yangın: Balkondan atlayanlar var! 7 saatin ardından kontrol altına alındı

Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı: 1 milyon EYT'li ilk maaşlarını aldı

Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı: 1 milyon EYT'li ilk maaşlarını aldı

2. tura kalamazsa destek şartını açıkladı: Adaylara çağrı yaparak...

2. tura kalamazsa destek şartını açıkladı: Adaylara çağrı yaparak...

İlginizi Çekebilir

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.