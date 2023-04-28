Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a yanıt: 'Siz ailece bizim için çok değerlisiniz'

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" paylaşımı yaptı.

Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri…



Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…



Nuri Demirağ’ın… pic.twitter.com/0UL1EAMaDA — Haluk Bayraktar (@haluk) April 27, 2023

KILIÇDAROĞLU'NDAN HALUK BAYRAKTAR'A YANIT: 'SİZ AİLECE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ'

Bu sözlere Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" ifadelerini kullandı.

Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş. https://t.co/KhHoM1QUen — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023



