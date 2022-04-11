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  4. Son Dakika: Kılıçdaroğlu "şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın" dedi, aldığı kararı duyurdu

Son Dakika: Kılıçdaroğlu "şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın" dedi, aldığı kararı duyurdu

11.04.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göç İradesi'ne gideceğini açtı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan paylaşıma tepki gösteren CHP lideri, "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! " dedi.

Son Dakika: Kılıçdaroğlu "şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın" dedi, aldığı kararı duyurdu

Son dakika: Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan yapılan paylaşım gündem oldu. Göç İdaresi'nin paylaşımını alıntılayan Jandarma Genel Komutanlığı, "Her insan bir göç, her göç bir insan. Göç İdaresi Başkanlığının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşıma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. CHP lideri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Göç İdaresi'ne gideceğini duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde.

Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum:

  1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?
  2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?
  3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?

Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!"

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