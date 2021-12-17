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Son dakika! Kılıçdaroğlu: TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri...

17.12.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜSİAD Başkanı'nı aradı. Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kılıçdaroğlu: TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri...

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yeni açıklamalarda bulundu. Dün CHP'li belediyelerdeki asgari ücretin 4 bin 500 lira olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu bugün de ekonomiyle ilgili eleştirilerini sürdürdü.

"ÜLKE YANGIN YERİ"

Kılıçdaroğlu Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.

"SUSMA ZAMANI DEĞİL"

Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!

Son dakika: Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorumSon dakika: Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu
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