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  4. SON DAKİKA | Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

SON DAKİKA | Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

11.05.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün milletvekili adayı olduğu bölgede vatandaşlarla bir araya geldi. Bir alışveriş merkezinde yaptığı açıklamada Bakan Soylu, "Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Son dakika: Ehliyet ve kimliklerle ilgili sürpriz gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu, dün İstanbul'da yaptığı bir açıklamada "Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Soylu, "Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz" açıklamasını yaptı.

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KİMLİK VE EHLİYETLERDE YENİ DÖNEM

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde bulunan, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün çok başarılı projelerin altına imza atığını ifade ederek, "Nüfusta devrim işler yaptık. Eskiden pasaportu, sürücü belgesini, emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi, pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaport müracaatının ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz. " diye konuştu.

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HAVALİMANLARI VE AVM'LERE KONULACAK

Bakan Soylu, nüfusmatiklerin hızlı elektronik imza yükleme aracı olduğunu, bu araçları havalimanları ve alışveriş merkezlerine koyacaklarını aktardı.

"TAYYİP ERDOĞAN'A SAHİP ÇIKIN"

Daha sonra Eminönü Meydanı'na gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, sadece cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmediğini, tam bağımsızlık yolunda da hep beraber adım atıldığını söyledi.

Soylu, 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti.

"Nerede yattığımı, nerede kalktığımı bilmiyorum. Bazen bir deprem bölgesindeyim. Bazen bir terör operasyonundayım. Benim yatağım evimin yatağı olmadı. Hem Tayyip Erdoğan'ın yüzünü kara çıkarmamak hem de bu milletin yüzünü kara çıkarmamak için 7 yıldır gece gündüz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Şimdi sizden bir tek şey istiyorum. Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın, Tayyip Erdoğan size emanetimizdir."

Kaynak: AA

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