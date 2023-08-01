Son dakika! Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Çevre iller de depremi hissetti.
Ayrıntılar geliyor...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2023-08-01
Saat:18:06:51 TSİ
Enlem:38.068 N
Boylam:32.604 E
Derinlik:7.24 km
Detay:https://t.co/gKQXAmAsk2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi