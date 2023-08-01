Son dakika! Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Çevre iller de depremi hissetti.

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