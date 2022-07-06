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  4. SON DAKİKA: Konya'da dehşet! Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor! Mesai arkadaşları işi bıraktı

SON DAKİKA: Konya'da dehşet! Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor! Mesai arkadaşları işi bıraktı

06.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç bir olay yaşandı! Önce kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaralayan saldırgan, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Konya Şehir Hastanesinde 10 el silah sesi duyulduğu ifade edildi. Korkunç olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, tüm müdahalelere rağmen doktor ve saldırganın hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırının ardından hastanede muayeneler durdu, meslektaşları da iş bıraktı.

Son dakika haberine göre Konya'da sinir krizi geçiren saldırgan, önce kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya'yı silahla vurdu. Daha sonra da intihar girişiminde bulundu. Dehşete düşüren olay Konya Şehir Hastanesinde saat 14.30 sıralarında yaşanırken, 10 el silah sesi duyulduğu iddia edildi. İddiaya göre Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açan saldırgan, ardından aynı silahla kafasına ateş açıp intihar girişimde bulundu. Yaralı Ekrem Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

SON DAKİKA | DOKTOR VE SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre tüm müdahalelere rağmen doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

KONYA ŞEHİR HASTANESİNDE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI

Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan hareketli dakikaların ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Olayın hemen ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hastanede büyük panik yaşadığı görülüyor.

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BÜYÜK PANİK: SEDYEYİ GETİRİN

Silah seslerinin ardından hastanedekiler sağa sola doğru koşarken, acil servisinde 'Sedye getirin' seslerinin yükseldiği duyuluyor.

CİNAYETİ BU YÜZDEN Mİ İŞLEDİ?

Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

MUAYENELER DURDU, MESLEKTAŞLARI İŞ BIRAKTI

Konya Şehir Hastanesi'ndeki silahlı saldırıda uzman doktor Ekrem Karakaya’nın hayatını kaybetmesinin ardından meslektaşları da isyan etti. Muayeneler durdu, meslektaşları iş bıraktı. Hastanenin önüne inen sağlık çalışanları ‘Hekime uzanan eller kırılsın’ şeklinde sloganlar atarak eylem yaptı.

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AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Konya'daki korkunç olayla ilgili AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı
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Okuyucu Yorumları 49 yorum
hastanelere x ray cihazı bırakılmalı.
Abiiii Yaaaaaaa kafayı yiyeceğim Hergun aynı haber ve acı olan SİLAHHH Bunları nasıl temin ediyorlar Bu kadar kolay olmamalı Herkesin belinde telefon gibi silah olmamalı Lütfen lütfen lütfen tedbiri alalım Yazık yaaa Canım Türkiyem
bu insanlar kafayı yediler gerçekten..
Doktorlar vuranı kurtarmamalı. Harcanan emeğe zamana yazık.

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