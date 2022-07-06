SON DAKİKA: Konya'daki dehşet tüm Türkiye'yi ağlattı! Ekrem Karakaya'nın katili, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktı

Son dakika haberine göre Konya'da sinir krizi geçiren saldırgan, önce kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya'yı silahla vurdu. Daha sonra da intihar girişiminde bulundu. Dehşete düşüren olay Konya Şehir Hastanesinde saat 14.30 sıralarında yaşanırken, 10 el silah sesi duyulduğu iddia edildi. İddiaya göre Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açan saldırgan, ardından aynı silahla kafasına ateş açıp intihar girişimde bulundu. Yaralı Ekrem Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

SON DAKİKA | DOKTOR VE SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre tüm müdahalelere rağmen doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

KONYA ŞEHİR HASTANESİNDE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI

Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan hareketli dakikaların ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Olayın hemen ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hastanede büyük panik yaşadığı görülüyor.

BÜYÜK PANİK: SEDYEYİ GETİRİN

Silah seslerinin ardından hastanedekiler sağa sola doğru koşarken, acil servisinde 'Sedye getirin' seslerinin yükseldiği duyuluyor.

CİNAYETİ BU YÜZDEN Mİ İŞLEDİ?

Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

MUAYENELER DURDU, MESLEKTAŞLARI İŞ BIRAKTI

Konya Şehir Hastanesi'ndeki silahlı saldırıda uzman doktor Ekrem Karakaya’nın hayatını kaybetmesinin ardından meslektaşları da isyan etti. Muayeneler durdu, meslektaşları iş bıraktı. Hastanenin önüne inen sağlık çalışanları ‘Hekime uzanan eller kırılsın’ şeklinde sloganlar atarak eylem yaptı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ŞOKE ETTİ

Olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili son bilgilileri canlı yayında aktaran DHA muhabiri Hasan Dönmez, saldırganın Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay olduğunu söyledi.

Dönmez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu saldırgan. Evli olan Hacı Mehmet Akçay bugün saat 14.30 sıralarında Kardiyoloji kliniğinde görev yapan uzman doktor Ekrem Karakaya’ya tabanca ile peş peşe ateş etti. Akçay ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Akçay, kanlar içinde yere yığılırken silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Poliklinikteki doktorlar hemen müdahale ederken Karakaya ile Akçay kurtarılamadı.

Akçay’ın annesi Kezban Akçay’ın yaklaşık bir ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilirken Akçay’ın doktor Karakaya’yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü."

KONYA VALİSİ ÖZKAN: SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kanlı saldırı sonrası Konya Şehir Hastanesine giderek İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'tan bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Vali Özkan, saldırıyı kınadığını belirterek, şunları söyledi:



''Bütün sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. 06.07.2022 günü saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesinde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın klinik odasına gelmiş ve silahlı saldıra bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşlarım ve tüm sağlık çalışanımıza başsağlığı diliyorum. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır.''

Vali Özkan, açıklama yaptığı sırada hastane önünde olayı protesto etmek için iş bırakıp toplanan sağlık çalışanlarının da tepkisiyle karşılaştı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ

Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan saldırının ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de Konya Şehir Hastanesine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Konya'daki korkunç olayla ilgili AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.



