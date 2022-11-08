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  4. Son dakika: Koronavirüs kabusu devam ediyor! Bakan Koca uyardı... 'Aralık ayında...'

Son dakika: Koronavirüs kabusu devam ediyor! Bakan Koca uyardı... 'Aralık ayında...'

08.11.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, "Aralık ayında artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı." ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." dedi.

Son dakika: Koronavirüs kabusu devam ediyor! Bakan Koca uyardı... 'Aralık ayında...'

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ile ilgili "Aralık'ta artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı." dedi.

'HERKES TEŞVİK ALACAK'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ile ilgili de "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." derken, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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