Son dakika: Koronavirüs kabusu devam ediyor! Bakan Koca uyardı... 'Aralık ayında...'

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ile ilgili "Aralık'ta artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı." dedi.

'HERKES TEŞVİK ALACAK'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ile ilgili de "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." derken, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

