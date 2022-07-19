SON DAKİKA | Koronavirüste tablo ağırlaşıyor! Vakalar artmaya devam ediyor... Şiddetli dalga kapıya dayandı

Son dakika haberine göre koronavirüsten gelen son veriler tedirgin edici olmaya başladı. Her geçen gün daha da artan vaka sayıları hastaneye yatışlara da yansırken, uzman isimler yaptığı açıklamalarda vatandaşları uyardı...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaz aylarıyla birlikte vaka artışlarının yaşandığını ve şiddetli bir dalga halinde geldiğini söyledi. Türkiye’de ve dünyada yaygın olan Covid-19 varyantının kolay bulaştığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Aşı süresinin üzerinden zaman geçen ve bağışıklığı azalan kişiler Covid-19 varyantı ve yeni alt varyantlara karşı savunmasız olabilir. Omicron varyantının B1 ve B2 gibi farklı alt varyantları oluşmaya başlamıştı. Şimdi bütün dünyada B4 ve B5 varyantları var ve kolay bulaşıyor. Omicron çok gürültülü bir hastalık oluşturmasa da aşıdan kaçabilen bir varyant. Aşıların etkisi özellikle aşı süresi uzun olan insanlarda aşıdan kurtulma fırsatı oluyor” diye konuştu.

"ŞİDDETLİ BİR DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Omicron ve yaygın olan alt varyantlarından korunmak için Türkiye’de daha önce uygulanan aşıların yeniden yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

“Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik. Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız ve bu dalgayı başka türlü atlatamayız. Bir kez aşı olarak ömür boyu korunamayacağımızı söylemiştik. Aşıyla oluşan bağışıklık bizi belli bir süre koruyabiliyor. Ülke olarak bu süreyi aşmış durumdayız. Aştığımız için özellikle riskli gruplardan başlamak üzere aşı programlarının gündeme alınması gerekiyor. Aşının yanında maskeyi de kullanmak zorundayız. Elimizdeki mevcut aşıların oluşturulduğu varyant değişti. Varyant değişimi nedeniyle aşının koruyuculuğu zaten bir miktar azaldı. Oluşan bağışıklık sistemi de ömür boyu kalıcı olmadığı için bağışıklık sistemi de azaldı. Vücut bunu tamamen unuttu diyemeyiz. Vücut tanısa da yeterli korumayı sağlayamıyor. Geçmişte yapılan aşılardan şimdi bir umut beklemek doğru bir yaklaşım olmaz”

"CİDDİ BİR ARTIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son dönemlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü söyledi. Doğan, “Koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Daha önceki piklerde olduğu gibi burada da şu an yeni bir alevlenme, yeni bir pikin başlangıcındayız. Vaka sayılarının günler içerisinde çok yüksek rakamlara ulaşacağını bekliyoruz. Avrupa bu anlamda bizim bir adım önümüzde. Biz Avrupa'daki vaka sayılarını ülke olarak takip etmekteyiz. Şu an Avrupa'ya baktığımızda günlük 100 binin üzerinde vaka sayısı olan ülkeler var. Peki biz bu sayıya ulaşmamak adına neler yapmalıyız? Sisteme yeni eklenmiş bir bilgi yok. Temel koruyucu önlemlerimiz maske, mesafe ve hijyen etkinliğini ve temel olmak sürecini sürdürüyor bunların dışında özellikle toplu taşıma alanlarında AVM'lerde, kalabalık ortamlarda, pazar yerlerinde mutlak suretle maske takalım. Özellikle eşlik eden hastalığı olan kişiler, hastalığı eşlik eden hastalıktan kasıt şudur. Tansiyon, kalp hastalığı, şeker, böbrek yetmezliği gibi hastalık olan kişiler bu hastalığı daha ağır geçirme riskiyle karşı karşıya kalan bu kişiler kendilerini izole etmelerini öneririz” dedi.

‘YOĞUN BAKIMLARDA YATIŞLAR BAŞLADI’

Çorlu Devlet Hastanesi’nde mayıs ayının ilk günlerinde yoğun bakım servisinde yatan hiç koronavirüs hastası kalmamıştı. Doç. Dr. Doğan, “Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun bakımlarda şu anda yatışlar söz konusu olmaya başladı. Öncesinde yoğun bakımlarımızda yatan hastamız yok idi. Fakat 1-2 derken şu an yoğun bakımlarımızda toplam Covid-19 tanısıyla tam 10 hastamız var. Bu sayı artacak, çünkü biz bir pikin, bir alevlenmenin henüz başlangıç aşamalarındayız. Günler içerisinde vaka sayısının artışı pikin tavanını yakaladıktan sonra geri dönmesini bekliyoruz. Şu an çıkış trendindeyiz, belki biraz daha uzayabilir. İnsan hareketliliği artınca mobilizasyon artınca hastalığın yayılımı da artar” diye konuştu.

"AŞI TEK SİLAHIMIZ"

Bu hastalığa karşı aşının tek silah olduğunun altını çizen çizen Doğan, “Aşı bizim tek silahımız. Hatırlatma dozu tanımlanan tüm vatandaşlarımızın hatırlatma aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Şu an bizim bir ay önce yoğun bakımlarda bir program yaptık. Yatan hastamız yoktu. Şu an yoğun bakımda takip ettiğimiz 10 hastamız var. Günler içerisinde bu sayının artması, vaka sayılarının artışıyla beraber gündeme gelebilir. Aşılanarak korunalım” ifadelerini kullandı.

"3 KAT ARTIŞ VAR"

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya günümüzde ölüm ve hastanede yatan hasta oranlarının az olduğunu fakat vaka sayılarının fazla olduğuna dikkat çekti.

Son günlerde vakalarda ciddi bir artış gözlendiğini ve bu durumun halk arasında panik oluşturmaya başladığını aktaran Prof. Dr. Özkaya, "Özellikle geçen yılın bu zamanlarındaki vaka sayılarına göre neredeyse 3 katına aşkın vakalarımız var. Türkiye’de geçen yıl bu günlerde 5 bin civarında vaka varken 50'ye yakın ölüm vardı. Bir sene sonra yine aynı günlerde yaklaşık 3 katı yani 10-15 binlere varan günlük vaka sayısı var ama ölen ve yatan hasta sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Yoğun bakımlarda yatan hastaların büyük bir çoğunluğu genel durumu düşkün olup da tesadüf pozitif gelen hastalardır. Yoksa aşılarını tam olan kişilerde hala akciğer tutulumu gözlenmiyor. Olduğunuz aşıların hala omicron varyantında akciğere inmesini önlediğini görüyoruz” dedi.

"MEVCUT AŞILAR HALA ETKİLİ"

Aşının etkisinden kaçan yeni mutasyonlar olursa akciğer tutulumları ve yoğun bakım yatışlarının olacağını beklediklerini ifade eden Özkaya, “Şu an için mevcut aşıların hala etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü yoğun bakımda ve servislerde yatan hastalarda ciddi akciğer tutulumunun olmadığını görüyoruz. Özellikle hacdan dönen vatandaşlarımız hacda karşılaştıkları orta doğu virüsleriyle ilgili etkileşim içinde oldukları için bu vatandaşlarımızda mutasyon olma ihtimali var. O yüzden hacdan gelenleri karşılarken mümkün olduğunca mesafe kurallarına dikkat edeceğiz” diye konuştu.

“HIZLI TESTLERİN NEGATİF OLMASINA GÜVENMEYİN”

Son zamanlarda vatandaşların çokça hızlı test kitleri kullandığını belirten Özkaya, “Bunlar çok pratik şekilde evde yapıldığında pozitif geldiğinde panikliyorlar, negatif geldiğinde de rahatlıyorlar. Hızlı testlerin negatif olmasına güvenmeyin. Eğer ateş, öksürük gibi şikâyetleriniz varsa hızlı testiniz negatifse bile kendinizi kovid gibi izole etmeniz gerekiyor. Hızlı test sonucu pozitif ise bu sizin hasta olduğunuzu göstermiyor. Mutlaka PCR dediğimiz sürüntü testinin yapılması gerekiyor. Şüpheniz varsa doktora görünmeniz gerekiyor. Hızlı testin pratikte çok kullanılmasını önermiyoruz” şeklinde konuştu.

