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  4. Son dakika | Küba'daki patlamada son durum! Ölü sayısı yükseliyor

Son dakika | Küba'daki patlamada son durum! Ölü sayısı yükseliyor

08.05.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Küba'nın başkenti Havana'da meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısı yükseldi. Bir otelde meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32 olarak açıklandı.

Son dakika | Küba'daki patlamada son durum! Ölü sayısı yükseliyor

Son dakika: Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.

A

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Yaralıları dün hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

PATLAMA NEDEN MEYDANA GELDİ?

Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edildi.

Saratoga isimli 5 yıldızlı otelde, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

B

2 YILDIR KAPALIYDI

Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Son dakika: Küba'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar varKüba'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

(AA)

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patlama Küba son dakika haberi
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