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Son dakika: Kurmaylarıyla görüşmüştü! Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı: "Olacak tabi ama..."

22.06.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimlerin ardından 'değişim' seslerinin yükseldiği CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. 'Değişim' çağrıları ve gelen eleştirilerle ilgili konuşan CHP lideri; "Evet değişimin önünü açacağız. Ama değişim kendi kuralları içerisinde olacak. Bir kişinin iradesiyle olmaz. Hukuki zeminde değişimin olması lazım" dedi. İşte detaylar...

Son dakika: Kurmaylarıyla görüşmüştü! Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı: "Olacak tabi ama..."

Son dakika: Seçimlerde istenilen sonucu elde edemeyen muhalefette değişim sesleri yükselirken; kurultaya gitme hazırlığında olan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki seçimler sonrası ikinci kez canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Dün 81 il başkanının katılımıyla Genel Merkez'de gerçekleşen ve 8,5 saat süren kritik toplantının ardından yapacağı açıklamalar merak edilen Kılıçdaroğlu, TELE 1'de 'değişim' çağrıları ve parti içindeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

  • Bu kadar kirli bir seçim kampanyası bizim cumhuriyet tarihinde olmamıştır. Yani yalan, sahtekarlık üzerine bir kampanya hiç olmadı. Sahtekarlık yapan, montaj videolarına sığınan cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Ben bunları söyledim. Öncelikle Saray’ın ahlaki meşruiyeti sorgulanması gerekir dedim. Medya bunu tartışmadı. Niye tartışılmıyor?

"DEĞİŞİM OLACAK TABİ"

  • Şurada bir yanlışımız var. Yanlışımız iç tartışmaları birazda bizim kendi içimizde başlatmamızdır. Yanlışımız burada başlıyor. Değişime en açık olan parti CHP'dir. Eğer çağı izleyemeseydi zaten yüzyıl yaşayamazdı bir parti. Bütün değişimlerin önünü açan, değişimin bayraktarlığını yapan partiye değişimin önünü açın diye. Evet değişimin önünü açacağız. Dönüşümün de önünü açacağız. CHP'nin kuruluş felsefesi zaten budur. Biz bunu yapıyoruz yapmak zorundayız zaten. Ama değişim kendi kuralları içerisinde olacak.

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  • Bir kişinin iradesiyle olmaz. Değişim olacak tabi, niye olmasın. Hukuki zeminde değişimin olması lazım. Kurultayınızı yaparsınız, adaylar çıkar. Bizim dışımızda il başkanlığı ilçe başkanlığı kongreleri yapan parti mi var. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Biz her türlü eleştiriye açık olan bir partiyiz. Eleştirinin parti disiplini içerisinde olmazı lazım. Her eleştiriden ders çıkarmak parti yöneticilerinin görevidir.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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