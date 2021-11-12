Son Dakika: Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da saat 12.19'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.
Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.
AFAD, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 12, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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