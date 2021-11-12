Son Dakika: Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da saat 12.19'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) November 12, 2021

KANDİLLİ - SON DEPREMLER

AFAD- SON DEPREMLER

Ayrıntılar geliyor...

