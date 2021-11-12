HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Son Dakika: Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

12.11.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Malatya'da öğlen saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Deprem, kent merkezi ve çevre illerde de hissedildi.

Son Dakika: Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da saat 12.19'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

afad

KANDİLLİ - SON DEPREMLER

AFAD- SON DEPREMLER

kandıllı

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Çıplak arama' mevzuattan kaldırıldıResmi Gazete'de yayımlandı! 'Çıplak arama' mevzuattan kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor!

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor!

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Akaryakıtta yeni düzenleme!

Akaryakıtta yeni düzenleme!

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.