SON DAKİKA | Malatya Yeşilyurt'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika: Malatya'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 08.35'te meydana gelen depremin merkez üssü Yeşilyurt olarak açıklanırken, AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar, panikle kendilerini sokağa attı.

SON DAKİKA | İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI: "ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YANSIMADI"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan depremin ardından ilk açıklama geldi. Habertürk'e konuşan Çınar "Saha taraması yapıyoruz, şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadı" dedi.

‘BEKLEDİĞİMİZ BİR ARTÇI DEPREM’

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış depremin hemen ardından katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kırılma zonu içerisinde olan bizim bu büyüklüklerde beklediğimiz bir artçı deprem. Artçı depremlerin iki yıla kadar süreceğini söylemiştim. Büyüklükler azalacak süre uzayacak ve bu depremler zamanla bitecek. Bu beklenmedik bir durum değil. Fısıltı gazetesine aslı astarı olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir. ‘Daha büyük depremler olabilir, ABD uçakları tepede dolaşıyor onlar yüzünden depremler oluşuyor’ gibi sosyal medyada iddialar dolaşıyor bunlara itibar edilmemesi lazım.

Bunların hasar yapıcı özelliği yok ama ağır ve orta hasarlı yapılarda hasar verebilirler. 7 km derinlikte olduğu için etkisi biraz fazla olabilir. Normalde bu bantta ilerleyebilir depremler ama 6,6’ya kadar depremler bekleyebiliriz ama artçıların en büyükleri 5,8 civarındaydı. 6 civarında bir artçı olması çok düşük bir olasılık diyebilirim geçmiş depremlere bakarak."

PROF. DR. ERSOY: HASARLI BİNALARI YIKMASI MÜMKÜN

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Depremler birkaç günden beri devam ediyor. Yeşilyurt'ta yine depremler olmuştu. 2 büyük deprem yaşadık, bu tür depremlerin akabinde yaşanması normal fakat büyüklüğü biraz yüksek. Deprem bölgesindeki yapılar için tehlike arz ediyor. 5 büyüklüğündeki bir depremin hasarlı binaları yıkması mümkün. Enkazlar tamamen kalkmadan o bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

5,5 büyüklüğüne vardığı zaman kırsal kesimlerdeki yapılarda hasar bile alıyoruz. Ülkemizdeki yapı stoğundaki zafiyetler yüzünden 5,5'lik depremde hasarlar meydana gelebiliyor.”

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