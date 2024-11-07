SON DAKİKA | Mansur Yavaş'tan 'CHP'den istifa edecek' iddialarıyla ilgili açıklama: Dedikodu, ciddiye almıyorum!

Son dakika: İstifa iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, tartışmalara noktayı koydu.

ABB Başkanı Yavaş, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

YAVAŞ: "FİTNELERE PRİM VERMEDEN BİR BÜTÜN HALİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."