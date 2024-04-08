Son dakika | İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi sona erdi: Genel başkanlığa veda! Gözler kongredeydi, radikal kararını duyurdu

Son dakika haberi: Meral Akşener radikal bir karar alarak genel başkanlığa veda yoluna girdi! İYİ Parti lideri, 27 Nisan'daki olağanüstü kurultayda aday olmayacak. İYİ Parti'de genel başkan değişimi yaşanacak.

AKŞENER DÖNEMİ SONA ERDİ

Akşener 27 Nisan'da kongre yapılacağını duyurmuştu. Akşener bugün yaptığı açıklamayla tekrar aday olmayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Akşener, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum."

İLK ADAYLAR MEYDANA ÇIKTI!

31 Mart'ın ardından bir istifa depremi yaşayan İYİ Parti'de Akşener'in 27 Nisan'da seçimli kongre yapılacağını duyurması üzerine genel başkanlık koltuğuna talip isimler de meydana çıktı. Bu isimlerden ilki Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz olmuştu.

Kodaz'ın ardından bir adaylık ilanı da Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi. Akalın da "İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz" mesajını verirken bugün yapacağı açıklamayı işaret etmişti.

İYİ PARTİ'NİN "AĞIR ABİLERİ" NE YAPACAK?

Öte yandan İYİ Parti'nin "ağır abilerinin" bu süreçte alacağı tutum da önem taşıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun adaylıkları da söz konusu olabilir.