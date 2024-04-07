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Akşener'in rakipleri artıyor! Kurultay öncesi kulisler hareketlendi: Bu 4 isim başkanlığa aday olabilir...

07.04.2024 11:09
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2024 seçimlerine 'değişimi' gerçekleştirerek giren CHP'nin ardından aynı talep şimdi de İYİ Parti'de yükseliyor. 31 Mart'ın ardından başlayan istifa furyasını yeni genel başkan adaylarının açıklamaları izledi. Akşener 27 Nisan'da seçimli kongre yapılacağını duyurmuştu. Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın'ın ardından Akşener'in kulislerde konuşulan yeni rakipleri de ortaya çıktı.

Akşener'in rakipleri artıyor! Kurultay öncesi kulisler hareketlendi: Bu 4 isim başkanlığa aday olabilir...

İYİ Parti'de 2024 yerel seçim sonuçları ile birlikte aldıkları başarısız sonuç sonrası kulisler hareketlendi. İYİ Parti'de 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultay yapılacak. Yerel seçimlerine ‘hür ve müstakil’ girme kararı alarak umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde yüzde 3.77 oranında oy alarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

AKŞENER'DEN KONGRE KARARI

Seçimlerin ertesi günü kameralar karşısına geçerek sonuçları değerlendiren Akşener, "Özeleştirilerimizi yapacağız" derken seçimli kongre yapılması kararını duyurmuştu. Kongre tarihi 27 Nisan olarak belirlendi, gözler de Akşener'in olası adaylarına çevrildi.

İYİ PARTİ'DE İSTİFA DEPREMİ

Ancak bu sırada istifa depremi de başladı. Bu yönde ilk adımı atanlar İBB adayı olarak Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkan, İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu oldu. Kavuncu'nun istifasını, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz, eski milli sporcu İrem Yaman gibi isimler de izledi.

AKŞENER'İN İLK RAKİPLERİ

İstifalara paralel olarak kongrede aday olacağını açıklayan isimler de oldu. İlk olarak Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz sahneye çıktı ve adaylığını ilan etti.

gkodaz

Kodaz'ın ardından adaylık sahnesine çıkan bir diğer isim ise partinin Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın. Akalın da "İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz" mesajını verirken pazartesi günü yapacağı açıklamayı işaret etti.

KULİSLERDEKİ YENİ ADAYLAR

Son olarak ise yeni adaylar kulislere sızdı. Gazeteci Bengü Şap Babaeker, Halk TV’de İYİ Parti’deki kulis bilgilerini paylaştı. Buna göre Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Akşener'e rakip olması muhtemel adaylar arasında adı geçiyor. Bu isimlerin Akşener’in aday olup olmayacağını beklediği ve ona göre hamle yapacağı belirtildi.

AKŞENER ÇEKİLECEK Mİ?

27 Nisan'da gerçekleşecek seçimli kongrede Meral Akşener'in aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Akşener'in kendi ağzından bir açıklama gelmedi ancak kulislerde Akşener'in adaylığını ortaya koymayabileceği konuşuluyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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seçim Meral Akşener İYİ Parti
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