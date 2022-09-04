SON DAKİKA | MHP 2023 Seçimleri için mitinglere başladı! Devlet Bahçeli: Çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yok

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 Seçimleri için miting turuna başladı. Bahçeli Sivas mitinginde konuşma yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



"2023 Genel Seçimleri'nin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz.

Zaman değişse de oyun aynıdır, alçaklığın şemasında değişiklik görülmemiştir. Zalimler Cumhuriyeti'mizin ilanına engel olamadılar. Binbir felaketi göğüsleyen vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştur. Zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi. Derdimiz milli bekamız egemenlik hakkımız.

2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Bir buçuk yıldır kararsızlık içinde olanlar birbirlerine kazık atıp dursunlar. Düşmanlarla icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne söyleyeceğimizi biliyoruz. Gizleyecek, saklayacak, hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız yok. Haktan yanayız, hakikatten tarafız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Ne demişsek onun ardındayız. Türkiye düşmanları ile düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz.

Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz kendisinin açık ara farkla tekrar seçilmesidir.

Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir.

Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüzü yoktur. Satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yok."

