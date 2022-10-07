HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Miçotakis ile tartışma iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

SON DAKİKA | Miçotakis ile tartışma iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

07.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan medyası, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in tartıştığını iddia etmişti. Gündem olan iddiayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Bana cevap yetiştirmeye kalktı" açıklamasını yaptı.

Yunan medyası, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakanı Miçotakis arasında tartışma yaşandığını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündem olan iddiaya yanıt verdi.

AA-20221007-29094023-29094018-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_CUMA_NAMAZINI_HZ_ALI_CAMISINDE_KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazımCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞME

Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Putin'in doğum günü. 70 yaşında. Hem onu bir tebrik edeyim istedim. Hem de bu devam eden süreçle ilgili de kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi. Ayrıca da ikili ilişkilerimize yönelik de tekrar şöyle bir 3-4 gün içerisinde etraflıca bir görüşme yapabilirsek iyi olur filan. Önümüzde bizim bir de Asya Platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Eğer oraya Sayın Putin'in de gelme durumu olursa, o zaman dedim orada buluşmak suretiyle etraflıca, gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna konularını da daha etraflıca görüşme fırsatımız olur dedik. Ve orada bir mutabakatımız oldu. Ama telefon ama dediğim gibi Asya Platformu'nda inşallah bir araya gelme durumumuz olacak."

"HER İKİSİYLE DE GÖRÜŞÜYORUM"

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik soruyu, "Ben her ikisiyle de görüşüyorum." dedi.

MİÇOTAKİS İLE ERDOĞAN TARTIŞTI İDDİASI: BANA CEVAP YETİŞTİRMEYE KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Prag'daydınız, liderlerle görüştünüz. Yunan medyasında birkaç iddia ortaya atıldı. Akşam yemeğinde Miçotakis ile Erdoğan tartışma yaşadı' diye haberler geçildi. Böyle bir şey yaşandı mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Bende böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen, ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim, konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı, bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı."

"BEN BÖYLE BİR ALTERNATİFTEN BAHSETMEDİM"

"F-16 satışıyla ilgili önemli bir durum olursa Eurofighter da alternatif olarak konuşulmuştu. Bu görüşme devam ediyor mu?" sorusunu Erdoğan, "Şimdi ben böyle bir alternatiften bahsetmedim. Ama ne dedim? Dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl Patriot'larla ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca, S400'leri aldıysak F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var." diye yanıtladı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt! 'Siyasi ikbal düşünecek biri değilim' diyerek sosyal medya hesabından duyurduKılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt! 'Siyasi ikbal düşünecek biri değilim' diyerek sosyal medya hesabından duyurdu
İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Orduya hazırlık emri verdilerİki ülke arasında tansiyon yükseldi! Orduya hazırlık emri verdiler
Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.