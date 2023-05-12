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Son dakika: Millet İttifakı, Ankara'da son mitingini yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu: 'Cumhurbaşkanı olmamam için her oyunu denediler'

12.05.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Siyaset gündeminde seçime saatler kala hareketlilik devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı tarafından Ankara'da düzenlenen son mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Benim cumhurbaşkanı olmamam için her oyunu denediler." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Millet İttifakı, Ankara'da son mitingini yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu: 'Cumhurbaşkanı olmamam için her oyunu denediler'

Son dakika: 14 Mayıs'a saatler kala siyasiler çalışmalarını sürdürüyor. Millet İttifakı, son mitingini Ankara'da düzenledi. Mitingde sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu birer konuşma yaptı.

Son olarak sahneye gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, başkent Ankara'da halka seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkenin gençleri ve kadınları otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecekler. Gençleri ve kadınları yürekten kutluyorum.

'1.5 YILDIR SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Mustafa Kemal'in başkentindeyiz. Mansur Başkan gerçekten de Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapmak için elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Bütün Türkiye'yi Mustafa Kemal'in Türkiye'si yapacağız. Sandığa gidecek miyiz? Bayram havası içinde gidecek miyiz? Söz mü? Pazar günü beraber olacağız. Bir şey daha istiyorum, 'sakın ola ki ben sandığa gideceğim ama bu oylar çalınırsa' diye düşünmeyin. Tam 1,5 yıldır sandık güvenliği için çalışıyoruz. Bütün sandıklarda müşahitlerimiz, temsilcilerimiz var.

Sizden bir şey istiyorum. Bahar havası içinde sandığa gidin. Şenlik havası olsun Türkiye'de. Bir şey daha söz vereyim size. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım, onları kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim. Benim sarayda oturma gibi alışkanlığım yok. Size söz veriyorum Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz. Çankaya Köşkü, halkın köşküdür. Çankaya'da mütevazi bir hayat var. Sizler gibi yaşayacağım. Varsa bir yerde sorun, soruna kilitlenip mutlaka çözeceğim.

'BAY KEMAL HALKA GÜVENİYOR'

Bir şey daha, sınırları yol geçen hanına döndürdüler. Orayı da düzelteceğiz. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. Türkiye'yi 5'li çetelerden kurtaracağım. Benim cumhurbaşkanı olmamam için her oyunu denediler. Onlar saraya güveniyor, Bay Kemal halka güveniyor. Sizin için çalışacağım, bu ülkeye barışı ve huzuru getireceğim. Bu ülkenin sorunlarına talibim. Kızılay'dan hep beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne çıkacağız. Halk için çalışacağız.

'BU ÜLKEDE HARAMİLERE YER YOK'

Bu ülkeye adaleti getireceğim. 450 kilometreyi yürüdüysem, o bir başlangıçtı. Bu ülkenin bütün coğrafyasına adaleti, hakkı ve hukuku götüreceğim. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzeni getireceğiz. Bu ülkede haramilere yer yok, 5'li çetelere yer yok, uyuşturucu baronlarına yer yok. Kökünü kazıyacağım tamamının. Ekrem Başkan, sözlerini bağlarken şöyle diyordu, her şey çok güzel olacak!

Sizin için mücadele edeceğim. Sizin için önüme gelen bütün zorlukları aşacağım. Bir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin elektriği, doğal gazı, suyu kesilmedi bir Türkiye olacak. Şaha kalkan bir Türkiye olacak."

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Ankara Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı

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