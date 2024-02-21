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  4. Son dakika | Milli Muharip Uçak (MMU) gökyüzünde! 'Kaan' ilk uçuşunu başarıyla gerçekleşti

Son dakika | Milli Muharip Uçak (MMU) gökyüzünde! 'Kaan' ilk uçuşunu başarıyla gerçekleşti

21.02.2024 09:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Muharip Uçak (MMU) için dönüm noktası niteliğinde bir gelişme yaşandı. MMU 'Kaan' ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Milli muharip uçak 'Kaan' ilk uçuşunu sabah saatlerinde yaptı. Kaan'ın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.

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YAPAY ZEKA VE NÖRAL AĞ DESTEKLİ MUHAREBE GÜCÜ

AA'nın aktardığına göre KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
milli muharip uçak kaan
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