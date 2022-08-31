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  4. Son dakika | MİT'ten nokta operasyonu: Kritik isim etkisiz hale getirildi! Sabotaj eğitimi veriyordu

Son dakika | MİT'ten nokta operasyonu: Kritik isim etkisiz hale getirildi! Sabotaj eğitimi veriyordu

31.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'yı sabotaj konusunda eğiten “Rezan Amed” kod adlı Ümit Tarhan’ı, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dakika | MİT'ten nokta operasyonu: Kritik isim etkisiz hale getirildi! Sabotaj eğitimi veriyordu

Son dakika haberi: MİT'ten kritik operasyon! Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi. Operasyonla teröre büyük bir darbe daha vuruldu.

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Edinilen bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK üyesi Tarhan’ı, örgüte katılım yaptığı Avrupa’dan itibaren takip etti. Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

ANLIK İSTİHBARAT, NOKTA OPERASYON!

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MİT’in teknik ve fiziki takibi sonrasında nokta operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Tarhan’ın, Avrupa’dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyon ile terörist Tarhan etkisiz hale getirildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİNE BÜYÜK DARBE

Öte yandan güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade etti.

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MİT
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