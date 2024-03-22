Son dakika: Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika: Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Rus basını saldırının yapıldığı salonda yangın çıktığını duyurdu.
Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.
Uzun namlulu silah taşıyan saldırganların konser salonu girişinde sivillere ateş açtığı görüntüler de sosyal medyada yer aldı.
Saldırganların kaçmaya çalışırken cam kenarına yanaşan kişilere defalarca ateş açtığı görüldü.
Rus basınında yer alan haberlere göre saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.