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  4. Son dakika: Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika: Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve çok sayıda yaralı var

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
22.03.2024 20:52
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Son dakika haberi: Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganlar salondaki sivillerin üzerine kurşun yağdırdı. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Saldırının yapıldığı salonda yangın çıktığı da görüldü.

Son dakika: Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

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SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Rus basını saldırının yapıldığı salonda yangın çıktığını duyurdu.
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Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Uzun namlulu silah taşıyan saldırganların konser salonu girişinde sivillere ateş açtığı görüntüler de sosyal medyada yer aldı.
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Saldırganların kaçmaya çalışırken cam kenarına yanaşan kişilere defalarca ateş açtığı görüldü.
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14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus basınında yer alan haberlere göre saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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