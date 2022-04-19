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  4. Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

19.04.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi. 32 yaşında, evli ve bir kız çocuğu babası olan Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehadet haberi Kayseri'de yaşayan ailesine verildi.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Son dakika: Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
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Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

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Yetkililer, Delibaş'ın şehadet haberini, Kazımkarabekir Mahallesi Kuzulca Sokak'ta yaşayan ailesine verdi. Haberin duyulması ile Delibaş'ın ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

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32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. (AA-DHA)
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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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